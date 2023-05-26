Глава МИД Азербайджана встретился с апостольским нунцием Святого Престола в стране

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 26 мая встретился с апостольским нунцием Святого Престола в стране с резиденцией в столице Турции Анкаре архиепископом Мареком Солчинским.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 26 мая встретился с апостольским нунцием Святого Престола в стране с резиденцией в столице Турции Анкаре архиепископом Мареком Солчинским.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

На встрече были обсуждены отношения между Азербайджаном и Ватикан, а также текущее состояние процесса по азербайджано-армянской нормализации.

Была подчеркнута важность проектов сотрудничества, взаимных визитов и диалога между Азербайджаном и Ватиканом по ряду направлений.

В ходе встречи были отмечены новые реалии, возникшие в регионе в постконфликтный период, проекты по восстановлению и строительству, осуществляемые на освобожденных от оккупации территориях, шаги, предпринимаемые нашей страной в направлении обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе подписания мирного договора, разблокирования коммуникаций, и другие вопросы.

Архиепископ Марек Солчинский высоко оценил усилия Азербайджана по установлению взаимопонимания, братства и солидарности между представителями различных религиозных конфессий.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.