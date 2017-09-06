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    Глава МИД Азербайджана встречается со своим турецким коллегой

    Министр иностранных дел Азербайджана проводит встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу© Report.az/ Elşən Baba

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

    Как сообщает Report, встреча проходит в преддверии трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.

    Министры обсудят перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией, ряд совместных проектов, а также актуальных международных и региональных вопросов.

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