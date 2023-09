Глава МИД Азербайджана: Встреча с венгерским коллегой прошла очень продуктивно

Главы МИД Азербайджана и Венгрии Джейхун Байрамов и Петер Сиярто обсудили дальнейшее углубление сотрудничества.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана написал в социальной сети "Х".

"Рад встретиться сегодня с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто. Мы провели очень продуктивную первую встречу в рамках азербайджано-венгерского стратегического диалога и провели обстоятельные обсуждения по дальнейшему углублению нашего многопланового сотрудничества", - говорится в публикации главы МИД.