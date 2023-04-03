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Глава МИД Азербайджана: В период присутствия миссии ЕС провокации Армении участились

Глава МИД Азербайджана: В период присутствия миссии ЕС провокации Армении участились Недопустимо злоупотребление миссией Европейского союза в Армении для подрыва процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
3 апреля 2023 г. 14:26
Глава МИД Азербайджана: В период присутствия миссии ЕС провокации Армении участились

Недопустимо злоупотребление миссией Европейского союза в Армении для подрыва процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал 3 апреля на встрече со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем.

Подробно проинформировав собеседника о постконфликтной ситуации в регионе, строительно-восстановительной деятельности Азербайджана, работах по открытию коммуникаций в регионе, в том числе усилиях по нормализации отношений с Арменией и продвижению мирной повестки, министр отметил, что уклонение Арменией от своих обязательств, регулярное осуществление военно-политических провокаций, сохранение минной проблемы наносят урон процессу миростроительства.

Дж.Байрамов отметил, что интенсификация совершаемых Арменией провокаций в период пребывания миссии ЕС в Армении вызывает беспокойство.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Armenia's provocations became more frequent after arrival of EU mission
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Aİ missiyasının mövcudluğu dövründə Ermənistanın təxribatları intensivləşib"

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