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Глава МИД Азербайджана: В настоящее время реализуется проект создания новой артерии Среднего коридора через Карабах

Глава МИД Азербайджана: В настоящее время реализуется проект создания новой артерии Среднего коридора через Карабах 15:11
Внешняя политика
29 января 2025 г. 15:24
Глава МИД Азербайджана: В настоящее время реализуется проект создания новой артерии Среднего коридора через Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал коллег из Турции и Узбекистана о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на совместной пресс-конференции глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана в Анкаре по итогам второго трехстороннего заседания министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта.

"Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает новые возможности для сотрудничества на более широкой географической территории. В настоящее время реализуется проект создания новой артерии Среднего коридора через Карабахский регион, и мы видим в этом большие перспективы", - отметил Байрамов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's FM: Project to create new artery of Middle Corridor via Karabakh currently underway
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