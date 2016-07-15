Глава МИД Азербайджана: В Армении есть силы, которые не хотят урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "В Армении есть силы, которые не хотят урегулирования нагорно-карабахского конфликта и проводят такие действия".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя гибель азербайджанского офицера в результате провокации армян.

Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью офицера ВС.

"Это показывает, что нам надо интенсифицировать переговоры", - отметил он.

Комментируя вопрос о возможном влиянии улучшения российско-турецких отношений на нагорно-карабахское урегулирование, Э.Мамедъяров заявил: "Турция и Россия - два крупных государства в регионе. Лавров в ходе своего недавнего визита сказал, что насколько хорошие отношения мы установим в регионе, тем лучше будет для всех нас. Мы приветствуем улучшение российско-турецких отношений, что окажет помощь в урегулировании конфликта".