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    Глава МИД Азербайджана: В Армении есть силы, которые не хотят урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Мамедъяров: Мы приветствуем улучшение российско-турецких отношений, что окажет помощь в урегулировании конфликта

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "В Армении есть силы, которые не хотят урегулирования нагорно-карабахского конфликта и проводят такие действия". 

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя гибель азербайджанского офицера в результате провокации армян. 

    Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью офицера ВС. 

    "Это показывает, что нам надо интенсифицировать переговоры", - отметил он. 

    Комментируя вопрос о возможном влиянии улучшения российско-турецких отношений на нагорно-карабахское урегулирование, Э.Мамедъяров заявил: "Турция и Россия - два крупных государства в регионе. Лавров в ходе своего недавнего визита  сказал, что насколько хорошие отношения мы установим в регионе, тем лучше будет для всех нас. Мы приветствуем улучшение российско-турецких отношений, что окажет помощь в урегулировании конфликта". 

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