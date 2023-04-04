Глава МИД Азербайджана: Утверждения Армении о "блокаде" не отражают действительности

18:14

Утверждения Армении о т.н. "гуманитарном кризисе" и "блокаде" не отражают действительности.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с главой Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петром Зихом.

Министр Дж. Байрамов подробно проинформировал собеседника о существующей ситуации и обстановке в регионе, широкомасштабных работах Азербайджана по строительству и восстановлению на освобожденных территориях, предпринятых страной шагах по открытию коммуникаций и нормализации отношений с Арменией.

Было отмечено, что уклонение Арменией от своих обязательств по выводу своих вооруженных сил с территории Азербайджана, использование предназначенной только для гуманитарных целей Лачынской дороги для вывоза природных богатств Азербайджана и сохранения минной угрозы препятствуют установлению мира и безопасности в регионе.