Глава МИД Азербайджана: Уничтожение ИГИЛ еще не значит искоренение терроризма

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "2017 год был важным с точки зрения уничтожения ИГИЛ, были освобождены подконтрольные этой организации обширные территории и их многочисленные цитадели. Настало время решить, как быстро и надежно залечить раны, устранить проблемы людей".

Как сообщает Report, об этом на международной конференции, посвященной жертвам этнического и религиозного насилия на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр подчеркнул, что уничтожение ИГИЛ еще не значит искоренение терроризма.