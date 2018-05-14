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    Глава МИД Азербайджана: Уничтожение ИГИЛ еще не значит искоренение терроризма

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "2017 год был важным с точки зрения уничтожения ИГИЛ, были освобождены подконтрольные этой организации обширные территории и их многочисленные цитадели. Настало время решить, как быстро и надежно залечить раны, устранить проблемы людей". 

    Как сообщает Report, об этом на международной конференции, посвященной жертвам этнического и религиозного насилия на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    Министр подчеркнул, что уничтожение ИГИЛ еще не значит искоренение терроризма.

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