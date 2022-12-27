Глава МИД: Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын реализуют свое право

На встрече глав МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов передал Сергею Лаврову позицию азербайджанской стороны относительно ситуации на Лачынской дороге.

На встрече глав МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов передал Сергею Лаврову позицию азербайджанской стороны относительно ситуации на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, представителям государственных структур Азербайджана помешали провести мониторинг месторождений полезных ископаемых, расположенных в Карабахском экономическом районе: "Это сделали люди, живущие там. Мы понимаем, что это провокация. На самом деле, работа в части мониторинга началась давно. В последнее время еще более активизировалась. Поскольку эти усилия не дали результатов, азербайджанские эко-активисты начали акцию. Это их полное право, и они реализуют свое право".

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже 16-ый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.