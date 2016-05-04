 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Азербайджана: Сомнения по поводу возможной потери Восточным партнерством своего потенциала продолжают расти

    Азербайджан готов к двусторонним консультациям с Евросоюзом в рамках Европейской политики соседства

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан готов к двусторонним консультациям с Евросоюзом в рамках Европейской политики соседства (ЕПС)".

    Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на встрече с министрами иностранных дел стран Вышеградской четверки и Восточного партнерства заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров

    Министр отметил, что призывы и новое геополитическое развитие в политике соседства Евросоюза сформируют дальнейшие связи между ЕС и Азербайджаном: "Надеемся, что возобновленная Европейская политика соседства будет соответствовать отличающимся желаниям стран-партнеров в отношениях с Евросоюзом. 

    Азербайджан готов провести двусторонние консультации с Евросоюзом в совместных тематических рамках, предусмотренных в возобновленной Европейской политике соседства в целях изучения потенциальных областей сотрудничества". 

    Министр также добавил, что сомнения по поводу возможной потери Восточным партнерством своего потенциала продолжают расти.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi