О нас

Глава МИД Азербайджана: Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность

Глава МИД Азербайджана: Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность "Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность".
Внешняя политика
21 сентября 2022 г. 01:19
Глава МИД Азербайджана: Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность

"Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе своего выступления на 39-м заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, важно решить проблему дипломатическим путем на основе международного права, особенно в соответствии с принципами территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ государств.

Министр сообщил, что Азербайджан до сих пор предоставил Украине гуманитарную помощь в размере 15 миллионов евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri: “Ukraynadakı vəziyyət ciddi narahatlıq doğurur”

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов проинформировал генсека Совета Европы о провокациях Армении
Джейхун Байрамов проинформировал генсека Совета Европы о провокациях Армении
21 сентября 2022 г. 02:21
Подписаны протокол и конвенция между государствами-членами ГУАМ
ФотоПодписаны протокол и конвенция между государствами-членами ГУАМ
21 сентября 2022 г. 01:36
Джейхун Байрамов: Армения препятствует мирному процессу
Джейхун Байрамов: Армения препятствует мирному процессу
21 сентября 2022 г. 01:10
Посольство Азербайджана во Франции выступило с заявлением в связи с нападением армянских фанатиков
Посольство Азербайджана во Франции выступило с заявлением в связи с нападением армянских фанатиков
20 сентября 2022 г. 23:01
Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи со смертью Арье Гута
Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи со смертью Арье Гута
20 сентября 2022 г. 22:34
Глава представительства ОТГ в Будапеште посетил Агдам
ФотоГлава представительства ОТГ в Будапеште посетил Агдам
20 сентября 2022 г. 22:23
Эрдоган: В кратчайшие сроки возможно подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Эрдоган: В кратчайшие сроки возможно подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
20 сентября 2022 г. 20:16
Импорт российского угля в Китай достиг 5-летнего максимума
Импорт российского угля в Китай достиг 5-летнего максимума
20 сентября 2022 г. 16:59
Французский политолог: Полиция должна обеспечить постоянную охрану посольства Азербайджана
Французский политолог: Полиция должна обеспечить постоянную охрану посольства Азербайджана
20 сентября 2022 г. 15:23
Жером Ламбер: Напавшие на посольство Азербайджана - экстремисты
Жером Ламбер: Напавшие на посольство Азербайджана - экстремисты
20 сентября 2022 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi