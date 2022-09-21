Глава МИД Азербайджана: Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность

"Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность".

"Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе своего выступления на 39-м заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, важно решить проблему дипломатическим путем на основе международного права, особенно в соответствии с принципами территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ государств.

Министр сообщил, что Азербайджан до сих пор предоставил Украине гуманитарную помощь в размере 15 миллионов евро.