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Глава МИД Азербайджана: Ситуация в Украине вызывает большую обеспокоенность

Глава МИД Азербайджана: Ситуация в Украине вызывает большую обеспокоенность "Ситуация в Украине, безусловно, вызывает большую обеспокоенность".
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 20:19
Глава МИД Азербайджана: Ситуация в Украине вызывает большую обеспокоенность
Джейхун Байрамов

"Ситуация в Украине, безусловно, вызывает большую обеспокоенность".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью итальянскому информационному агентству Agenzia Nova.

“У Азербайджана хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, здесь речь идет о всестороннем и высоком уровне сотрудничества и партнерства с двумя крупными странами. Азербайджан призвал стороны к диалогу для предотвращения дальнейшего обострения ситуации и подчеркнул необходимость прямых переговоров между сторонами", - отметил министр.

По словам Байрамова, Азербайджан в международных отношениях всегда руководствуется нормами и принципами международного права.

"Азербайджан в числе первых стран оказал гуманитарную помощь Украине. На сегодняшний день мы оказали гуманитарную помощь Киеву на сумму 15 миллионов евро", - добавил министр.

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Версия на английском языке Situation in Ukraine causes great concern, Azerbaijani FM says
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: "Ukraynadakı vəziyyət çox böyük narahatlıq doğurur"

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