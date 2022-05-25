Глава МИД Азербайджана: Ситуация в Украине вызывает большую обеспокоенность

"Ситуация в Украине, безусловно, вызывает большую обеспокоенность".

"Ситуация в Украине, безусловно, вызывает большую обеспокоенность".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью итальянскому информационному агентству Agenzia Nova.

“У Азербайджана хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, здесь речь идет о всестороннем и высоком уровне сотрудничества и партнерства с двумя крупными странами. Азербайджан призвал стороны к диалогу для предотвращения дальнейшего обострения ситуации и подчеркнул необходимость прямых переговоров между сторонами", - отметил министр.

По словам Байрамова, Азербайджан в международных отношениях всегда руководствуется нормами и принципами международного права.

"Азербайджан в числе первых стран оказал гуманитарную помощь Украине. На сегодняшний день мы оказали гуманитарную помощь Киеву на сумму 15 миллионов евро", - добавил министр.