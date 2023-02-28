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Глава МИД Азербайджана: Чем раньше Армения вернется за стол переговоров, тем лучше для мирного процесса

Глава МИД Азербайджана: Чем раньше Армения вернется за стол переговоров, тем лучше для мирного процесса С самого начала обсуждений Армения постоянно препятствовала подписанию мирного договора.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 13:27
Глава МИД Азербайджана: Чем раньше Армения вернется за стол переговоров, тем лучше для мирного процесса

С самого начала обсуждений Армения постоянно препятствовала подписанию мирного договора.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД отметил, что проинформировал российского коллегу о продолжающейся неконструктивной позиции Армении в вопросе подписания мирного договора.

"Как известно, с самого начала обсуждений Армения постоянно препятствовала подписанию договора. Мы наблюдали различные препоны, которые армянская сторона постоянно создавала в рамках данного процесса. На начальном этапе это было вбрасывание каких-то идей, попытки предания данному договору рамочного характера и уведения от сути переговоров. .. Армянская сторона отказалась даже участвовать в обсуждении мирного договора в России", - заявил Д. Байрамов.

При этом, по словам главы МИД, Азербайджан, будучи нацеленным на реальный результат, пытается использовать все возможности, чтобы продвинуть процесс переговоров по мирному договору.

"Чем раньше армянская сторона вернется за стол переговоров, тем будет лучше для мирного процесса", - подчеркнул Д. Байрамов.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister: The sooner Armenia returns to the negotiating table, the better for the peace process
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistan danışıqlar masasına nə qədər tez qayıtsa, sülh prosesi üçün bir o qədər yaxşı olar”

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