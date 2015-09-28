​Глава МИД Азербайджана: Резолюции Европарламента враждебны и недопустимы

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В рамках 70-ой сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с руководителем внешнеполитического ведомства Королевства Нидерландов Берт Кундерсом.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства иностранных дел, Э.Мамедъяров заявил о недопустимости и враждебности принятых Европарламентом резолюций касательно Азербайджана и заявил, что они преследуют целью антиазербайджанскую и исламофобскую политику, и наносят серьезный ущерб связям между Азербайджаном и Евросоюзом.

В свою очередь Б.Кундерс заявил, что с первого полугодия 2016 года Нидерланды будут председательствовать в Евросоюзе и отметил о заинтересованности его страны в развитии связей с Азербайджаном, в особенности в сфере энергетики.

На встрече Э.Мамедъяров также заявил о недопустимости попыток изменить границы других государств, коснулся агрессии Армении против Азербайджана, неконструктивной политики этой страны в переговорном процессе и необходимости вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

В ходе встречи обсудили представляющие взаимный интерес региональные и глобальные вопросы.