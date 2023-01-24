Глава МИД Азербайджана на заседании ОЭС рассказал о постконфликтном периоде

Выступая на 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о постконфликтной ситуации.

Выступая на 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал коллег о постконфликтном периоде.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.

Глава МИД рассказал о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, подробно проинформировал о мерах по созданию "зеленой энергетической зоны" и свободных экономических зон на этих территориях.