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Глава МИД Азербайджана на заседании ОЭС рассказал о постконфликтном периоде

Глава МИД Азербайджана на заседании ОЭС рассказал о постконфликтном периоде Выступая на 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о постконфликтной ситуации.
Внешняя политика
24 января 2023 г. 12:54
Глава МИД Азербайджана на заседании ОЭС рассказал о постконфликтном периоде

Выступая на 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал коллег о постконфликтном периоде.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.

Глава МИД рассказал о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, подробно проинформировал о мерах по созданию "зеленой энергетической зоны" и свободных экономических зон на этих территориях.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov informs his counterparts about post-conflict period within Tashkent meeting
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Daşkənddə həmkarlarını postmünaqişə dövrü ilə bağlı məlumatlandırıb

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