Глава МИД Азербайджана рассказал о достигнутых с Ираном договоренностях

С Ираном достигнута договоренность о регулярном проведении политических консультаций на уровне МИД. Это будет как минимум каждые 6 месяцев.

С Ираном достигнута договоренность о регулярном проведении политических консультаций на уровне МИД. Это будет как минимум каждые 6 месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на презентации отчета МИД за 2021 год.

“Между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Ирана достигнута договоренность о создании рабочей группы по коммуникациям. Рабочую группу возглавят начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева и ее коллега, представитель МИД Ирана”, - сказал Дж.Байрамов.

Касаясь визита министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдуллахиана в Азербайджан, Дж.Байрамов сказал: “В ходе визита были обсуждены вопросы ввода в эксплуатацию гидроузла Гыз Галасы-Худаферин, завершения строительства Ордубадской гидроэлектростанции, автомобильного и пешеходного моста через реку Астара и другие вопросы”.