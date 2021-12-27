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Глава МИД Азербайджана рассказал о достигнутых с Ираном договоренностях

Глава МИД Азербайджана рассказал о достигнутых с Ираном договоренностях С Ираном достигнута договоренность о регулярном проведении политических консультаций на уровне МИД. Это будет как минимум каждые 6 месяцев.
Внешняя политика
27 декабря 2021 г. 12:43
Глава МИД Азербайджана рассказал о достигнутых с Ираном договоренностях
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С Ираном достигнута договоренность о регулярном проведении политических консультаций на уровне МИД. Это будет как минимум каждые 6 месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на презентации отчета МИД за 2021 год.

“Между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Ирана достигнута договоренность о создании рабочей группы по коммуникациям. Рабочую группу возглавят начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева и ее коллега, представитель МИД Ирана”, - сказал Дж.Байрамов.

Касаясь визита министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдуллахиана в Азербайджан, Дж.Байрамов сказал: “В ходе визита были обсуждены вопросы ввода в эксплуатацию гидроузла Гыз Галасы-Худаферин, завершения строительства Ордубадской гидроэлектростанции, автомобильного и пешеходного моста через реку Астара и другие вопросы”.

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Версия на английском языке Minister Bayramov on agreements achieved with Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı İranla əldə olunan razılaşmalardan danışıb

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