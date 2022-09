Глава МИД Азербайджана проинформировал иранского коллегу об армянских провокациях

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдуллахиана о недавних армянских провокациях.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в Twitter.

"Встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдуллахианом. Мы обсудили двусторонние отношения и региональную ситуацию. Я проинформировал своего коллегу о недавних провокациях со стороны Армении", - говорится в публикации.