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Глава МИД Азербайджана проинформировал иранского коллегу об армянских провокациях

Глава МИД Азербайджана проинформировал иранского коллегу об армянских провокациях Глава МИД Азербайджана рассказал министру иностранных дел Ирана Хосейну Амир-Абдуллахиану о недавних провокациях со стороны Армении.
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 14:58
Глава МИД Азербайджана проинформировал иранского коллегу об армянских провокациях

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдуллахиана о недавних армянских провокациях.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в Twitter.

"Встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдуллахианом. Мы обсудили двусторонние отношения и региональную ситуацию. Я проинформировал своего коллегу о недавних провокациях со стороны Армении", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister meets with his Iranian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər

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