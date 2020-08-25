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Глава МИД Азербайджана рассказал, что любит бывать в Москве

Глава МИД Азербайджана рассказал, что любит бывать в Москве Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал Красную площадь, Тверскую улицу и Арбат своими любимыми местами в Москве
Внешняя политика
25 августа 2020 г. 17:18
Глава МИД Азербайджана рассказал, что любит бывать в Москве

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал Красную площадь, Тверскую улицу и Арбат своими любимыми местами в Москве.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью ТАСС в преддверии своего визита в Россию.

"Люблю бывать в Москве. Очень нравится динамика этого уникального города, его многообразие и глубина, - сказал Байрамов. - Не боюсь показаться неоригинальным и скажу, что мне нравится пройтись по Красной площади, Тверской и Арбату. Был впечатлен парком в Зарядье, это новая жемчужина Москвы".

Байрамов отметил, что в ходе первого визита в Москву в качестве главы внешнеполитического ведомства у него вряд ли найдется время на культурную программу, тем более в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

"До сих пор помню свои впечатления от спектакля "Полеты с ангелом" в театре им. Ермоловой, - продолжил министр. - Великий актер Сергей Юрьевич Юрский - увы, ныне покойный - более двух часов держал зал в каком-то волшебном напряжении, блистательно сыграв около 10 разных ролей, а ведь ему тогда было 80 лет!"

При этом Байрамов выразил уверенность, что ему еще представится возможность посетить Москву и другие российские города, чтобы получить яркие впечатления об истории, культуре и процессе развития России.

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