Глава МИД Азербайджана: Заявления Армении о сложной гуманитарной ситуации являются ложными

Распространяемые Арменией заявления о “напряженной гуманитарной ситуации” и “блокаде” в Карабахском регионе Азербайджана необоснованны и являются частью политических манипуляций Армении.

Распространяемые Арменией заявления о “напряженной гуманитарной ситуации” и “блокаде” в Карабахском регионе Азербайджана необоснованны и являются частью политических манипуляций Армении.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Он отметил, что отказ Армении и сепаратистского режима от предложения Азербайджана синхронно использовать дорогу Агдам-Ханкенди и Лачынскую дорогу для перевозки грузов посредством Международного комитета Красного Креста доказывает, что утверждения о сложной гуманитарной ситуации являются ложными.