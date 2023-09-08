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Глава МИД Азербайджана: Заявления Армении о сложной гуманитарной ситуации являются ложными

Глава МИД Азербайджана: Заявления Армении о сложной гуманитарной ситуации являются ложными Распространяемые Арменией заявления о “напряженной гуманитарной ситуации” и “блокаде” в Карабахском регионе Азербайджана необоснованны и являются частью политических манипуляций Армении.
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 13:58
Глава МИД Азербайджана: Заявления Армении о сложной гуманитарной ситуации являются ложными

Распространяемые Арменией заявления о “напряженной гуманитарной ситуации” и “блокаде” в Карабахском регионе Азербайджана необоснованны и являются частью политических манипуляций Армении.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Он отметил, что отказ Армении и сепаратистского режима от предложения Азербайджана синхронно использовать дорогу Агдам-Ханкенди и Лачынскую дорогу для перевозки грузов посредством Международного комитета Красного Креста доказывает, что утверждения о сложной гуманитарной ситуации являются ложными.

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Версия на английском языке Azerbaijan's FM says allegations about tense humanitarian situation have been proven to be false
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı: "Gərgin humanitar vəziyyət barədə iddiaların saxta olduğu sübut edilib"

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