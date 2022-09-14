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Глава МИД Азербайджана: Провокации Армении являются нарушением трехсторонних заявлений и Брюссельских соглашений

Глава МИД Азербайджана: Провокации Армении являются нарушением трехсторонних заявлений и Брюссельских соглашений "Провокации Армении являются грубым нарушением трехсторонних заявлений между лидерами и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля".
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 19:47
Глава МИД Азербайджана: Провокации Армении являются нарушением трехсторонних заявлений и Брюссельских соглашений

"Провокации Армении являются грубым нарушением трехсторонних заявлений и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Министр Дж.Байрамов довел до сведения противоположной стороны, что в последние дни со стороны Армении в приграничных районах были совершены провокации, в результате чего погибли азербайджанские военнослужащие.

Было подчеркнуто, что в рамках ответных мер Вооруженные силы Азербайджана нацелены только на военные объекты.

Министр заявил, что эти провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений между лидерами и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, а также подрывают посреднические усилия.

Дж. Байрамов подчеркнул, что вопреки обязательствам армянской стороны вооруженные силы этой страны не были полностью выведены с территории Азербайджана, а также указал на недопустимость этого.

До сведения спецпредставителя было доведено, что, несмотря на международные призывы, армянская сторона нарушила достигнутое соглашение о прекращении огня и продолжила атаки на наши позиции, вопреки объявлению Азербайджаном о намерении гуманитарного прекращения огня.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Ermənistanın təxribatları üçtərəfli bəyanatların və Brüssel razılaşmalarının pozulmasıdır"

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