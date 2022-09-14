Глава МИД Азербайджана: Провокации Армении являются нарушением трехсторонних заявлений и Брюссельских соглашений

"Провокации Армении являются грубым нарушением трехсторонних заявлений между лидерами и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля".

"Провокации Армении являются грубым нарушением трехсторонних заявлений и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля".

Как сообщает Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Министр Дж.Байрамов довел до сведения противоположной стороны, что в последние дни со стороны Армении в приграничных районах были совершены провокации, в результате чего погибли азербайджанские военнослужащие.

Было подчеркнуто, что в рамках ответных мер Вооруженные силы Азербайджана нацелены только на военные объекты.

Министр заявил, что эти провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений между лидерами и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, а также подрывают посреднические усилия.

Дж. Байрамов подчеркнул, что вопреки обязательствам армянской стороны вооруженные силы этой страны не были полностью выведены с территории Азербайджана, а также указал на недопустимость этого.

До сведения спецпредставителя было доведено, что, несмотря на международные призывы, армянская сторона нарушила достигнутое соглашение о прекращении огня и продолжила атаки на наши позиции, вопреки объявлению Азербайджаном о намерении гуманитарного прекращения огня.