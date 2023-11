Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Сербию встретился с председателем Национальной ассамблеи этой страны Владимиром Орличем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

В ходе встречи стороны обсудили межпарламентские связи между Азербайджаном и Сербией, двусторонние отношения, а также взаимную поддержку на многосторонних платформах.