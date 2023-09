Глава МИД обсудил с Маймуной Мохд Шариф проведение Всемирного дня Хабитат в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с исполнительным директором программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.

Как передает Report, об этом министр написал в социальной сети "Х".

"Рад встретиться с исполнительным директором UN-HABITAT Маймуной Мохд Шариф. Обсудили широкий спектр вопросов, включая Второй Национальный форум городов и Всемирный день Хабитат, который Азербайджан организует совместно с UN-HABITAT в рамках Недели городов", - говорится в публикации.