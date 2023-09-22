Глава МИД обсудил с Маймуной Мохд Шариф проведение Всемирного дня Хабитат в Азербайджане
Глава МИД обсудил с Маймуной Мохд Шариф проведение Всемирного дня Хабитат в АзербайджанеМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с исполнительным директором программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с исполнительным директором программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.
Как передает Report, об этом министр написал в социальной сети "Х".
"Рад встретиться с исполнительным директором UN-HABITAT Маймуной Мохд Шариф. Обсудили широкий спектр вопросов, включая Второй Национальный форум городов и Всемирный день Хабитат, который Азербайджан организует совместно с UN-HABITAT в рамках Недели городов", - говорится в публикации.
Pleased to meet @MaimunahSharif, Executive Director @UNHABITAT. Discussed a broad spectrum of issues, including Second National Urban Forum and World Habitat Day that Azerbaijan will co-organize with UN-Habitat as part of Urban Week in Azerbaijan. pic.twitter.com/yrgpCnUYDS