Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с саудовским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фархан Аль Саудом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фархан Аль Саудом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора обсуждены различные аспекты повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, в том числе региональные процессы.

Министры передали свои поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного месяца Рамазан и пожелали, чтобы этот благословенный месяц принес мир, единство и спокойствие всему исламскому миру.

Дж.Байрамов, с удовлетворением отметив наличие двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией по всем направлениям, включая политическое, экономическое, энергетическое, гуманитарное и др., подчеркнул, что взаимные визиты и контакты играют важную роль в развитии отношений. В частности, с удовлетворением была отмечена демонстрация взаимной поддержки и солидарности между двумя странами в рамках международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций (ООН), Движения неприсоединения (ДН) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Подчеркнута важность прошлогоднего визита Фейсала бен Фархана Аль Сауда в Азербайджан и межмидовских консультаций, проведенных в феврале текущего года.

Министр Фейсал бин Фархан Аль Сауд отметил, что для дальнейшего развития дружественных отношений между двумя странами существует большой потенциал. Была отмечена важность контактов на высшем и высоком уровнях, в том числе взаимных визитов, подчеркивалось, что такие контакты закладывают основу для выхода отношений на качественно новый этап.