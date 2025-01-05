Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с польским коллегой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Польский министр вновь выразил соболезнования в связи с трагическим крушением пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским Авиалиниям". Он выразил готовность польской стороны оказать возможную техническую поддержку в расследовании причин трагедии.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил за соболезнования и проявленную солидарность.

Затем были подробно обсуждены приоритетные вопросы в период председательства Польши в Совете Европейского Союза (ЕС) в течение следующих шести месяцев, отношения между Азербайджаном и ЕС в этой связи, перспективы Восточного партнерства.

Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Польшей в политической, экономической, гуманитарной областях, в сфере альтернативной энергетики и др. имеют широкие перспективы, была подчеркнута важность интенсификации взаимных визитов и политического диалога в развитии связей.

В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.