Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 9 августа провел телефонный разговор с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 9 августа провел телефонный разговор с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, вопросы, вытекающие из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов заявил, что Армения умышленно обостряет ситуацию в регионе, препятствует мирному процессу под различными предлогами, в том числе утверждениями о "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в регионе. Вместе с тем, министр подчеркнул неприемлемость продолжающихся притязаний на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, отказа полностью вывести армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий и вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Глава МИД напомнил, что Армения продолжает провокации в отношении установленного Азербайджаном на своих суверенных территориях пограничного пункта пропуска Лачын, несмотря на это, наша страна создает условия для прохода армянских жителей в обоих направлениях.

Министр отметил, что, несмотря на предложение Азербайджаном дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей для перевозки грузов, армянская сторона создает препятствия для перевозки грузов и отказывается перевозить грузы по этим дорогам, а это еще раз доказывает, что заявления армянской стороны о "блокаде" и "гуманитарной ситуации" являются политическими манипуляциями.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.