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Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с генсеком Совета сотрудничества стран Персидского залива

Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с генсеком Совета сотрудничества стран Персидского залива Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) Джасимом Аль-Будайви.
Внешняя политика
18 апреля 2023 г. 22:28
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с генсеком Совета сотрудничества стран Персидского залива

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) Джасимом Аль-Будайви.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ССАГПЗ, а также перспективы развития отношений.

Министр Джейхун Байрамов поздравил Джасима Аль-Будайви с назначением генсеком ССАГПЗ и пожелал ему успехов в деятельности.

Говоря о наличии основанных на взаимном уважении отношений Азербайджана с государствами-членами организации, взаимной поддержке и солидарности, министр Джейхун Байрамов отметил, что эти связи способствуют взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ССАГПЗ. Подчеркнув, что подписание "Меморандума о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Генеральным секретариатом ССАГПЗ внесло важный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Советом, министр Джейхун Байрамов в этой связи подчеркнул важность взаимных контактов и диалога для обсуждения вопросов, вытекающих из указанного Меморандума, а также дальнейших шагов.

Говоря о перспективах совместных проектов в экономической сфере, в том числе о результатах совместных бизнес-форумов между Азербайджаном и ССАГПЗ, министр Джейхун Байрамов отметил необходимость использования имеющегося потенциала для дальнейшего развития сотрудничества в области инвестиций.

Джасим Аль-Будайви с удовлетворением отметил наличие многих общих ценностей, объединяющих государства-члены ССАГПЗ и Азербайджан, и сказал, что приложит все усилия в направлении дальнейшего развития отношений в период своего пребывания на посту генерального секретаря.

Стороны выразили искренние поздравления друг другу по случаю наступающего праздника Рамазан и пожелали, чтобы этот священный праздник принес благополучие всему исламскому миру.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi ilə telefonla danışıb

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