Глава МИД Азербайджана прокомментировал ход переговоров по новому соглашению с ЕС

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Переговоры по проекту соглашения о партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном ведутся в конструктивном русле и на основе взаимопонимания. Особых препятствий в процессе подготовки документа нет". Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя вопрос о ходе переговоров по новому соглашению ЕС-Азербайджан.

"Существуют некоторые расхождения во взглядах, касающихся вопросов торговли. Так как Азербайджан не является членом Всемирной Торговой Организации, то в вопросах тарифов и субсидий у нас имеются также ряд расхождений. Однако в процессе обсуждений мы постараемся найти общие точки соприкосновения на основе взаимопонимания", - заявил глава МИД.

По его словам, следующий раунд переговоров запланирован на конец первого квартала или на начало второго квартала 2018 года.