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Глава МИД Азербайджана проинформировал саудовского коллегу о нормализации отношений с Арменией

Глава МИД Азербайджана проинформировал саудовского коллегу о нормализации отношений с Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проинформировал его о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 21:24
Глава МИД Азербайджана проинформировал саудовского коллегу о нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом проинформировал его о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице азербайджанского дипведомства в соцсети X.

На встрече обсуждалась значимость взаимных визитов высокого уровня для расширения и углубления сотрудничества и имеющиеся возможности в сферах экономики, торговли, инвестиций, гуманитарной помощи и туризма.

В фокусе был также вопрос о конференции COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании об освобождении от необходимости краткосрочных виз для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов Азербайджана и Саудовской Аравии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov səudiyyəli həmkarını Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb

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