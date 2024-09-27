Глава МИД Азербайджана проинформировал саудовского коллегу о нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проинформировал его о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом проинформировал его о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report , об этом говорится в публикации на официальной странице азербайджанского дипведомства в соцсети X.

На встрече обсуждалась значимость взаимных визитов высокого уровня для расширения и углубления сотрудничества и имеющиеся возможности в сферах экономики, торговли, инвестиций, гуманитарной помощи и туризма.

В фокусе был также вопрос о конференции COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании об освобождении от необходимости краткосрочных виз для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов Азербайджана и Саудовской Аравии.