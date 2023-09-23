Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ООН о гуманитарной поддержке армянских жителей Карабаха

В рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи всемирной о

В рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи всемирной организации Мартином Гриффитсом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно перспектив развития текущей повестки дня сотрудничества с ООН, в том числе по вопросам партнерства в сфере гуманитарной помощи и содействия развитию.

Особо была оценена роль Азербайджана как страны-донора.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что поддержка системы ООН является основой гуманитарной политики и политики содействия развитию нашей страны, Азербайджан ведет тесный диалог и активное сотрудничество с учреждениями ООН по различным инициативам.

На встрече обсуждались гуманитарные вопросы, вытекающие из оккупации Арменией азербайджанских территорий на протяжении почти 30 лет, постоянных провокаций этой страны и созданного ею так называемого режима в Карабахском регионе Азербайджана.

Было отмечено, что утверждения о "блокаде" и "напряженном гуманитарном кризисе в регионе", выдвинутые против нашей страны, не имеют под собой никаких оснований, Армения намеренно стремится создать так называемый гуманитарный кризис, на самом деле этот шаг является политической манипуляцией.

Что касается антитеррористических мероприятий локального характера, то было подчеркнуто, что целью принятых мер стали исключительно незаконные воинские формирования и военная инфраструктура, а обвинения в нанесении ударов по гражданскому населению и объектам необоснованны и неприемлемы.

До сведения противоположной стороны было доведено, что Евлахская встреча, состоявшаяся 21 сентября в рамках инициатив по реинтеграции проживающих в Карабахе армян в наше общество, прошла в конструктивной и позитивной атмосфере, были проведены обсуждения по вопросам реинтеграции, восстановления инфраструктуры и организации деятельности армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, другой стороне были представлены планы по реинтеграции, обращения представителей армянских жителей Карабахского региона об оказании социальной и гуманитарной помощи были решены в позитивном ключе, армянским жителям была оказана помощь.

В ходе встречи было подчеркнуто, что в Карабахском регионе Азербайджана действует Международный Комитет Красного Креста и Азербайджан поддерживает его деятельность. В последние дни помощь армянским жителям через МККК также была расширена.