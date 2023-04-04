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Глава МИД Азербайджана проинформировал представителей ЮНЕСКО о провокациях Армении

Глава МИД Азербайджана проинформировал представителей ЮНЕСКО о провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал руководителя офиса ЮНЕСКО в Аддис-Абебе Риту Биссонаут и генсеков национальных комиссий ЮНЕСКО Гвинейской Республики, Конго, Кот-Д'Ивуара, Нигера, Бенина, Того, Буркина-Фасо, Экваториал
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 17:40
Глава МИД Азербайджана проинформировал представителей ЮНЕСКО о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал руководителя офиса ЮНЕСКО в Аддис-Абебе Риту Биссонаут и генсеков национальных комиссий ЮНЕСКО Гвинейской Республики, Конго, Кот-Д'Ивуара, Нигера, Бенина, Того, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Габона о ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр проинформировал гостей о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период в регионе. Отмечено, что, несмотря на совершение Арменией в постконфликтный период военно-политических провокаций, препятствующих мирному процессу, Азербайджан полон решимости продвигать мирную повестку дня.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM informs UNESCO representatives about Armenia's provocations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı UNESCO nümayəndələrini Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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