Глава МИД Азербайджана проинформировал польского коллегу о нормализации отношений между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с польским коллегой Радославым Сикорским и проинформировал его о процессе нормализации отношений м

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с польским коллегой Радославым Сикорским и проинформировал его о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

На встрече было отмечено, что отношения между Баку и Варшавой имеют широкие перспективы в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в области альтернативной энергетики, также была подчеркнута важность механизма политических консультаций в развитии связей.

"Министр подчеркнул, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую наша страна принимает в этом году, создает благоприятные возможности для новых областей партнерства, и в этом контексте Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Польшей", - отметили в МИД.

В то же время главный дипломат Азербайджана "подробно проинформировал противоположную сторону о процессе нормализации отношений" между Баку и Ереваном.

"Была подчеркнута необходимость внесения соответствующих изменений в Конституцию Армении для успешного завершения мирного соглашения. На встрече также состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.