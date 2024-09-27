Глава МИД Азербайджана проинформировал коллегу из Сент-Люсии о председательстве на COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Сент-Люсии Альвой Баптисте в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Сент-Люсии Альвой Баптисте в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом Д.Байрамов сообщил на своей странице в соцсети Х.

На встрече была подчеркнута важность ведения интенсивного политического диалога для изучения потенциала двусторонних отношений. В то же время Альва Баптисте был проинформирован о председательстве Азербайджана на COP29, а также о перспективных направлениях сотрудничества в рамках подготовки к Конференции.