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Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ОБСЕ о процессе нормализации с Арменией

Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ОБСЕ о процессе нормализации с Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Внешняя политика
15 февраля 2025 г. 18:45
Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ОБСЕ о процессе нормализации с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Как сообщает Report, об этом глава азербайджанского МИД написал на своей странице в X.

"Передал Ф.Синирлиоглу поздравления и наилучшие пожелания в связи с назначением на эту ответственную должность. Отметил, как Азербайджан рассматривает роль ОБСЕ на фоне постконфликтной региональной ситуации и важность ликвидации структур, связанных с Минским процессом, которые являются остатками прошлого конфликта", - говорится в сообщении.

Министр также проинформировал генсека о процессе азербайджано-армянской нормализации, была выражена обеспокоенность по поводу продолжающихся территориальных претензий в Конституции и других законодательных актах Армении, а также стремительной милитаризацией этой страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ATƏT Baş katibinə Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumat verib - YENİLƏNİB

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