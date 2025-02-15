Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ОБСЕ о процессе нормализации с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Как сообщает Report , об этом глава азербайджанского МИД написал на своей странице в X.

"Передал Ф.Синирлиоглу поздравления и наилучшие пожелания в связи с назначением на эту ответственную должность. Отметил, как Азербайджан рассматривает роль ОБСЕ на фоне постконфликтной региональной ситуации и важность ликвидации структур, связанных с Минским процессом, которые являются остатками прошлого конфликта", - говорится в сообщении.

Министр также проинформировал генсека о процессе азербайджано-армянской нормализации, была выражена обеспокоенность по поводу продолжающихся территориальных претензий в Конституции и других законодательных актах Армении, а также стремительной милитаризацией этой страны.