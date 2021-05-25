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Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ОБСЕ о постконфликтной ситуации

Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ОБСЕ о постконфликтной ситуации В рамках рабочего визита в Австрию министра иностранных дел Джейхуна Байрамова состоялась его встреча с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
Внешняя политика
25 мая 2021 г. 15:13
Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ОБСЕ о постконфликтной ситуации

В рамках рабочего визита в Австрию министра иностранных дел Джейхуна Байрамова состоялась его встреча с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, в ходе встречи министр отметил, что Азербайджан придает значимость сотрудничеству с ОБСЕ.

Министр отметил, что подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года был положен конец 30-летнему конфликту, и подчеркнул, что заявление создает широкие возможности для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ обеих стран.

В ходе встречи стороны также обсудили ряд вопросов, вытекающих из трехсторонних заявлений, в частности, было отмечено, что открытие региональных транспортных коммуникаций создает новые возможности для всех государств региона, включая Армению, и дает ей возможность извлечь пользу из экономического сотрудничества и развития.

В то же время стороны обменялись мнениями о новой ситуации в постконфликтном регионе, происходящих в регионе процессах, мероприятиях по реализации трехсторонних заявлений, вопросах сотрудничества с ОБСЕ, процессах восстановления, реконструкции и реинтеграции освобожденных территорий.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ATƏT-in baş katibini münaqişədən sonrakı vəziyyət barədə məlumatlandırıb

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