Глава МИД Азербайджана проинформировал гендиректора офиса ООН в Женеве о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором офиса ООН в Женеве Татьяной Валовой.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Глава МИД Джейхун Байрамов и генеральный директор офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и офисом ООН. Татьяна Валовая также была проинформирована о текущей ситуации в регионе", - говорится в публикации.