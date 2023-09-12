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Глава МИД Азербайджана проинформировал гендиректора офиса ООН в Женеве о ситуации в регионе

Глава МИД Азербайджана проинформировал гендиректора офиса ООН в Женеве о ситуации в регионе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой.
Внешняя политика
12 сентября 2023 г. 13:52
Глава МИД Азербайджана проинформировал гендиректора офиса ООН в Женеве о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором офиса ООН в Женеве Татьяной Валовой.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Глава МИД Джейхун Байрамов и генеральный директор офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и офисом ООН. Татьяна Валовая также была проинформирована о текущей ситуации в регионе", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-nin Cenevrə ofisinin baş direktorunu regiondakı vəziyyət barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM briefs Director-General of UN Geneva about current situation in region

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