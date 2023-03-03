Глава МИД Азербайджана проинформировал гамбийского коллегу о постконфликтной ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 3 марта встретился с главой МИД Гамбии Мамаду Тангарой, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Саммите Контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения, и подробно проинформи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 3 марта встретился с главой МИД Гамбии Мамаду Тангарой, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, и подробно проинформировал его о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Гамбией, а также о текущей ситуации в регионе и мире.

Министр Дж.Байрамов отметил, что двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Гамбией, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), Организации исламского сотрудничества (ОИС) и в рамках ДН, заслуживает высокой оценки.

Рассказывая о минной угрозе на территориях, освобожденных от оккупации после 44-дневной Отечественной войны, азербайджанский министр довел до сведения противоположной стороны, что уже 282 человека стали жертвами мин, а также тот факт, что после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года мины на территориях Азербайджана Арменией были установлены мины, произведенные в этой стране в 2021 году.

Министр Мамаду Тангара, в свою очередь, отметил необходимость использования имеющегося потенциала для дальнейшего развития отношений. Глава гамбийского МИД обратил внимание на активное участие гамбийцев в образовательных грантах и ​​программах для граждан стран-членов ОИС и ООН, а также отметил потенциал для развития сотрудничества в этой сфере.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.