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Глава МИД Азербайджана проинформировал финского коллегу о провокациях Армении

Глава МИД Азербайджана проинформировал финского коллегу о провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал своего финского коллегу Пекку Хаависто о совершенных Арменией провокациях.
Внешняя политика
21 сентября 2022 г. 15:04
Глава МИД Азербайджана проинформировал финского коллегу о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал своего финского коллегу Пекку Хаависто о совершенных Арменией провокациях.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Дж.Байрамов встретился с главой МИД Финляндии в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министры обсудили двусторонние отношения между странами, а также существующие отношения сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ.

П.Хаависто выразил обеспокоенность напряженной ситуацией в регионе Южного Кавказа и поинтересовался текущей ситуацией. Министр Дж.Байрамов подробно проинформировал коллегу о провокациях ВС Армении. Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе норм и принципов международного права.

Министры также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM meets with his Finnish counterpart 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı finlandiyalı həmkarını Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb 

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