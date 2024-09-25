Глава МИД Азербайджана проинформировал эстонского коллегу о нормализации между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана агентству.

В ходе встречи стороны была подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне и постоянного политического диалога для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал эстонского коллегу о перспективах и вызовах, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.