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Глава МИД Азербайджана проинформировал эстонского коллегу о нормализации между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана проинформировал эстонского коллегу о нормализации между Баку и Ереваном Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 01:20
Глава МИД Азербайджана проинформировал эстонского коллегу о нормализации между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана агентству.

В ходе встречи стороны была подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне и постоянного политического диалога для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал эстонского коллегу о перспективах и вызовах, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEstoniyalı nazir Bakı-İrəvan normallaşması barədə məlumatlandırılıb

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