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Глава МИД Азербайджана: Продолжение Арменией военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям

Глава МИД Азербайджана: Продолжение Арменией военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям "Невыполнение Арменией своих обязательств, ее отказ от полного вывода своих вооруженных сил с азербайджанских земель, продолжение военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям".
Внешняя политика
28 июня 2023 г. 20:24
Глава МИД Азербайджана: Продолжение Арменией военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям

"Невыполнение Арменией своих обязательств, ее отказ от полного вывода своих вооруженных сил с азербайджанских земель, продолжение военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в рамках его визита в США.

Глава ведомства отметил, что Азербайджан полон решимости и намерен продвигать повестку нормализации и мира.

Была подчеркнута недопустимость вмешательства Армении в работу, проводимую в направлении реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, что является внутренним вопросом Азербайджана. В этом направлении было отмечено, что совершенная Арменией провокация против ППП "Лачын" Азербайджана является показателем неспособности Армении переварить реинтеграционные усилия, в том числе прозрачное и свободное передвижение армянских жителей через указанный ППП.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: "Ermənistanın hərbi-siyasi təxribatları davam etdirməsi sülh səylərinə xələl gətirir"

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