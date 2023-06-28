Глава МИД Азербайджана: Продолжение Арменией военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям

"Невыполнение Арменией своих обязательств, ее отказ от полного вывода своих вооруженных сил с азербайджанских земель, продолжение военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям".

"Невыполнение Арменией своих обязательств, ее отказ от полного вывода своих вооруженных сил с азербайджанских земель, продолжение военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в рамках его визита в США.

Глава ведомства отметил, что Азербайджан полон решимости и намерен продвигать повестку нормализации и мира.

Была подчеркнута недопустимость вмешательства Армении в работу, проводимую в направлении реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, что является внутренним вопросом Азербайджана. В этом направлении было отмечено, что совершенная Арменией провокация против ППП "Лачын" Азербайджана является показателем неспособности Армении переварить реинтеграционные усилия, в том числе прозрачное и свободное передвижение армянских жителей через указанный ППП.