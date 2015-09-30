Глава МИД Азербайджана: Продолжающиеся вооруженные конфликты являются основным препятствием для регионального сотрудничества

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана выступил на неофициальном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, Э.Мамедъяров заявил, что данное неофициальное заседание создает новые возможности для проведения обмен мнениями по последним вопросам внутри организации и формирования общего мнения в связи с ролью ОЧЭС в более широкой географии.

Относительно практических методов деятельности организации Э.Мамедъяров отметил, что в настоящее время для эффективного преодоления проблем, с которыми столкнулась организация, важным условием является усиление финансовой и бюджетной систем ОЧЭС. "Развитие экономического сотрудничества зависит от адекватной и своевременной реакции на проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены ОЧЭС. Наличие продолжающихся вооруженных конфликтов, являющихся серьезным препятствием для экономического развития - одного из основных источников стабильности, препятсвует и полномасштабному региональному сотрудничеству. В связи с этим наша организация должна не упускать из виду существующие и потенциальные угрозы на территории ОЧЭС и быть готовым адекватно и своевременно отреагировать на них", - заявил министр.