Глава МИД Азербайджана призвал привлечь Армению к ответственности за серьезные нарушения прав человека

Необходимо привлечь Армению к ответственности на международной арене за серьезные нарушения международного права в области прав человека в отношении Азербайджана.

Необходимо привлечь Армению к ответственности на международной арене за серьезные нарушения в области прав человека в отношении граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

По его словам, с 1987 по 1991 год Армения насильственно изгнала более двухсот тысяч азербайджанцев с родных мест, что является вопиющим нарушением норм международного права.

"Все азербайджанские топонимы были переименованы, а наше историческое и культурное наследие целенаправленно уничтожалось", - добавил Байрамов.

Министр подчеркнул, что Азербайджан ожидает, что при помощи Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и других инструментов ООН будут приняты во внимание права азербайджанцев, изгнанных из своих домов.

"Это станет значительным усилием для достижения справедливости в отношении жертв этих преступлений и будет иметь решающее значение для подлинного примирения", - сказал Д. Байрамов.