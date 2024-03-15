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Глава МИД Азербайджана призвал международное сообщество подтолкнуть Армению к миру

Глава МИД Азербайджана призвал международное сообщество подтолкнуть Армению к миру Международное сообщество должно предпринять шаги для того, чтобы подтолкнуть Армению к миру.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 11:39
Глава МИД Азербайджана призвал международное сообщество подтолкнуть Армению к миру

Международное сообщество должно предпринять шаги для того, чтобы подтолкнуть Армению к миру.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Грузии.

Байрамов также призвал Армению воздержаться от реваншистских шагов.

Министр отметил, что обсудил с турецким и грузинским коллегами Хаканом Фиданом и Ильей Дарчиашвили процесс нормализации с Арменией, разминирование освобожденных от оккупации территорий, и шаги Азербайджана в области миростроительства.

"После полного восстановления территориальной целостности Азербайджана появилась историческая возможность для мира. Нормы международного права должны соблюдаться в полной мере для достижения этого мира”, - сказал глава МИД.

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