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Джейхун Байрамов: Подход ЕС к Южному Кавказу должен быть адаптирован к новой ситуации

Джейхун Байрамов: Подход ЕС к Южному Кавказу должен быть адаптирован к новой ситуации "Подход Европейского союза к Южному Кавказу должен быть адаптирован к новой ситуации с учетом возникших в регионе потребностей и приоритетов".
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 17:23
Джейхун Байрамов: Подход ЕС к Южному Кавказу должен быть адаптирован к новой ситуации

Подход Европейского союза к Южному Кавказу должен быть адаптирован к новой ситуации с учетом возникших в регионе потребностей и приоритетов.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 12 декабря на встрече глав МИД стран Восточного партнерства ЕС.

Глава МИД отметил, что переживаемый сложный период обуславливает адаптацию деятельности Восточного партнерства к интересам государств-партнеров: "Мы надеемся, что подход ЕС к Южному Кавказу будет адаптирован к новой ситуации с учетом возникших в регионе потребностей и приоритетов".

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Версия на английском языке Azerbaijani FM calls on EU to adapt its approach to South Caucasus to new situation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı Aİ-ni Cənubi Qafqaza yanaşmasını yeni situasiyaya uyğunlaşdırmağa çağırıb

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