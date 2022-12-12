Джейхун Байрамов: Подход ЕС к Южному Кавказу должен быть адаптирован к новой ситуации

"Подход Европейского союза к Южному Кавказу должен быть адаптирован к новой ситуации с учетом возникших в регионе потребностей и приоритетов".

Подход Европейского союза к Южному Кавказу должен быть адаптирован к новой ситуации с учетом возникших в регионе потребностей и приоритетов.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 12 декабря на встрече глав МИД стран Восточного партнерства ЕС.

Глава МИД отметил, что переживаемый сложный период обуславливает адаптацию деятельности Восточного партнерства к интересам государств-партнеров: "Мы надеемся, что подход ЕС к Южному Кавказу будет адаптирован к новой ситуации с учетом возникших в регионе потребностей и приоритетов".