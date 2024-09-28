Глава МИД Азербайджана привлек внимание нидерландского коллеги на милитаризацию Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, на встрече внимание было акцентировано на постконфликтные реалии в регионе, проблемы, стоящие на пути восстановительных работ на освобожденных территориях и мирных усилий азербайджанской стороны, включая минную угрозу, продолжающиеся территориальные претензии Армении, закрепленные в Конституции и других правовых документах этой страны, стремительную милитаризацию Армении.