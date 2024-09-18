Джейхун Байрамов: Антиазербайджанские заявления Изобель Коулман - попытка исказить факты

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем помощника Госсекретаря США по делам Южной Европы и Евразии Джошуа Хаком.

Предвзятые заявления ряда официальных лиц США, в том числе представителя USAID Изобель Коулман, негативно сказываются на двусторонних отношениях Баку и Вашингтона.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с делегацией во главе с заместителем помощника Госсекретаря США по делам Южной Европы и Евразии Джошуа Хаком в Баку.

Байрамов отметил наличие позитивной динамики в отношениях двух стран. Однако предвзятые заявления ряда официальных лиц США негативно сказываются на двусторонних отношениях, подчеркнул глава дипломатии.

Министр привел в пример недавние необоснованные высказывания Изобель Коулман, заместителя администратора Агентства США по международному развитию (USAID), в адрес Азербайджана. Он довел до сведения делегатов, что подобные действия являются проявлением неуважения к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Байрамов также подчеркнул, что Изобель Коулман в своих заявлениях касательно проведенной в сентябре прошлого года антитеррористической операции в Карабахском регионе исказила факты. Министр напомнил, что операция была проведена вооруженными силами Азербайджана на своей суверенной территории и положила конец существованию преступного режима в Карабахе.

По информации ведомства, стороны также обсудили вопросы двухстороннего и многостороннего сотрудничества между Баку и Вашингтоном, региональную ситуацию в постконфликтный период и перспективы нормализации азербайджано-армянских отношений.

Была дана высокая оценка сотрудничеству Азербайджана и США в рамках подготовки к глобальной климатической конференции COP29, которая в этом году пройдет в Баку.

Байрамов отметил, что Азербайджан, как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией, является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в борьбе с минной угрозой в регионе.

Байрамов напомнил, что несмотря на значительный прогресс в переговорах по мирному соглашению между Баку и Ереваном, сохраняющиеся в ряде законодательных актов Армении, в том числе в Конституции, территориальные претензии к Азербайджану остаются самым большим препятствием для подписания окончательного мира.