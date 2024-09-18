О нас

Джейхун Байрамов: Антиазербайджанские заявления Изобель Коулман - попытка исказить факты

Джейхун Байрамов: Антиазербайджанские заявления Изобель Коулман - попытка исказить факты Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем помощника Госсекретаря США по делам Южной Европы и Евразии Джошуа Хаком.
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 16:24
Джейхун Байрамов: Антиазербайджанские заявления Изобель Коулман - попытка исказить факты

Предвзятые заявления ряда официальных лиц США, в том числе представителя USAID Изобель Коулман, негативно сказываются на двусторонних отношениях Баку и Вашингтона.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с делегацией во главе с заместителем помощника Госсекретаря США по делам Южной Европы и Евразии Джошуа Хаком в Баку.

Байрамов отметил наличие позитивной динамики в отношениях двух стран. Однако предвзятые заявления ряда официальных лиц США негативно сказываются на двусторонних отношениях, подчеркнул глава дипломатии.

Министр привел в пример недавние необоснованные высказывания Изобель Коулман, заместителя администратора Агентства США по международному развитию (USAID), в адрес Азербайджана. Он довел до сведения делегатов, что подобные действия являются проявлением неуважения к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Байрамов также подчеркнул, что Изобель Коулман в своих заявлениях касательно проведенной в сентябре прошлого года антитеррористической операции в Карабахском регионе исказила факты. Министр напомнил, что операция была проведена вооруженными силами Азербайджана на своей суверенной территории и положила конец существованию преступного режима в Карабахе.

По информации ведомства, стороны также обсудили вопросы двухстороннего и многостороннего сотрудничества между Баку и Вашингтоном, региональную ситуацию в постконфликтный период и перспективы нормализации азербайджано-армянских отношений.

Была дана высокая оценка сотрудничеству Азербайджана и США в рамках подготовки к глобальной климатической конференции COP29, которая в этом году пройдет в Баку.

Байрамов отметил, что Азербайджан, как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией, является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в борьбе с минной угрозой в регионе.

Байрамов напомнил, что несмотря на значительный прогресс в переговорах по мирному соглашению между Баку и Ереваном, сохраняющиеся в ряде законодательных актов Армении, в том числе в Конституции, территориальные претензии к Азербайджану остаются самым большим препятствием для подписания окончательного мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM updates US official on peace agreement progress with Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Ermənistanla sülh sazişi üzrə aparılan proses barədə ABŞ rəsmisini məlumatlandırıb

Другие новости из категории

Представитель Общины Западного Азербайджана участвует в 57-й сессии Совета ООН по правам человека
Представитель Общины Западного Азербайджана участвует в 57-й сессии Совета ООН по правам человека
18 сентября 2024 г. 16:22
Кацуя Ватанабэ: Азербайджан и Япония ведут переговоры о скорейшем подписании инвестиционного соглашения
Кацуя Ватанабэ: Азербайджан и Япония ведут переговоры о скорейшем подписании инвестиционного соглашения
18 сентября 2024 г. 15:37
Иностранные дипломаты ознакомились со строительством населенного пункта и образовательного комплекса в Кяльбаджаре
ФотоИностранные дипломаты ознакомились со строительством населенного пункта и образовательного комплекса в Кяльбаджаре
18 сентября 2024 г. 14:43
Посол: Япония реализовала в Азербайджане программу грантовой помощи на 100 млн долларов
Посол: Япония реализовала в Азербайджане программу грантовой помощи на 100 млн долларов
18 сентября 2024 г. 14:38
Посол Румынии: Отрадно, что на ГЭС Юхары Венг в Кяльбаджаре используются турбины румынского производства
Посол Румынии: Отрадно, что на ГЭС "Юхары Венг" в Кяльбаджаре используются турбины румынского производства
18 сентября 2024 г. 14:16
Международный фонд тюркской культуры и наследия будет участвовать в восстановлении мечети Гочахмедли
Международный фонд тюркской культуры и наследия будет участвовать в восстановлении мечети Гочахмедли
18 сентября 2024 г. 13:52
Представители дипкорпуса посетили Монастырский комплекс Худавенг
ФотоПредставители дипкорпуса посетили Монастырский комплекс Худавенг
18 сентября 2024 г. 13:26
Хикмет Гаджиев: Франция и другие страны должны понимать, что несут ответственность за последствия милитаризации Армении
Хикмет Гаджиев: Франция и другие страны должны понимать, что несут ответственность за последствия милитаризации Армении
18 сентября 2024 г. 13:05
Посол: Усилия Азербайджана по озеленению экономики делают его привлекательным для японских инвесторов
Посол: Усилия Азербайджана по "озеленению" экономики делают его привлекательным для японских инвесторов
18 сентября 2024 г. 12:52
Помощник президента Азербайджана: Армения должна конституционно закрепить отказ от притязаний на Карабах
Помощник президента Азербайджана: Армения должна конституционно закрепить отказ от притязаний на Карабах
18 сентября 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi