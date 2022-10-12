Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, состоявшемся в Астане.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, состоявшемся в Астане.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, стартовавшее сначала в ограниченном формате заседание, затем продолжилось в широком формате.

В своем выступлении Джейхун Байрамов проинформировал участников заседания о текущей ситуации на фоне новых реалий, сложившихся в регионе после 44-дневной войны, в том числе по вопросам, связанным с продвижением мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что прекращение конфликта создает новые возможности для достижения долгосрочного мира и стабильности в регионе путем восстановления экономических и коммуникационных связей. В частности, было отмечено, что после открытия Зангезурского коридора, который послужит увеличению транзитных возможностей в регионе и укреплению инвестиционного климата в целом, значение региона возрастет.

Министр рассказал о масштабных строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, об активной работе, проводимой для обеспечения возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Участники заседания были доведены до сведения о том, что за короткий срок масштаб проделанной работы продемонстрирует приверженность Азербайджана восстановлению и развитию освобожденных земель, что, в свою очередь, внесет серьезный вклад в постконфликтную стабильность региона.

Также было отмечено, что провокации со стороны Армении продолжаются, и подчеркнуто, что очередная, начавшаяся 13-14 октября с попытки заминирования путей снабжения азербайджанских сил в приграничной зоне, привела к многочисленным человеческим жертвам.

Было отмечено, что эти действия Армении наносят ущерб усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе. Глава ведомства заявил, что Азербайджанская Республика ожидает от Армении реальных шагов в направлении нормализации отношений и продвижения переговорного процесса, и намерена продолжать усилия в этом направлении.