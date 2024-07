Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Вашингтон принял участие в мероприятии, посвященном 75-летию НАТО.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети "Х".

Мероприятие прошло в Аудитории Эндрю Меллона, где 4 апреля 1949 года состоялось подписание Североатлантического договора, послужившего учредительным документом создания НАТО.