Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Глава МИД Азербайджана принял участие в мероприятии, организованном госсекретарем США

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 07:17
    Глава МИД Азербайджана принял участие в мероприятии, организованном госсекретарем США

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Нью-Йорке принял участие в Трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Марко Рубио в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как передает Report, об этом говрится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

    "Участие Азербайджана в этом важном мероприятии отражает его признание и приверженность роли надёжного партнёра в развитии сотрудничества и укреплении регионального мира и безопасности", - отмечается в сообщении МИД.

    Марко Рубио США Генассамблея ООН Джейхун Байрамов МИД Азербайджана
    Фото
    Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin ev sahibliyi etdiyi tədbirə qatılıb

    Последние новости

    08:10

    Главу Еврокомиссии обвиняют в тайных переписках с Макроном

    Другие
    08:01

    Kyodo: Трамп собирается посетить с визитом Японию в октябре

    Другие страны
    07:54

    Ученые связали питание с выпадением и ростом волос

    Здоровье
    07:17

    Глава МИД Азербайджана принял участие в мероприятии, организованном госсекретарем США

    Внешняя политика
    07:00

    Дубль и передача Месси помогли "Интер Майами" в гостях разгромить "Нью-Йорк Сити" в МЛС

    Футбол
    06:36

    Politico: Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна

    Другие страны
    05:58
    Фото

    В Баку прибыли спортсмены из Таджикистана и Узбекистана для участия в III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    05:27

    Главный тренер сборной Беларуси поделился ожиданиями от III Игр СНГ

    Футбол
    05:06

    Al Jazeera: в Газе погибли не менее 14 человек из-за ударов Израиля

    Другие страны
    Лента новостей