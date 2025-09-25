Глава МИД Азербайджана принял участие в мероприятии, организованном госсекретарем США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Нью-Йорке принял участие в Трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Марко Рубио в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом говрится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

"Участие Азербайджана в этом важном мероприятии отражает его признание и приверженность роли надёжного партнёра в развитии сотрудничества и укреплении регионального мира и безопасности", - отмечается в сообщении МИД.