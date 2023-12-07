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Глава МИД Азербайджана принял посла Японии

Глава МИД Азербайджана принял посла Японии Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Японии Джуничи Ваду по случаю завершения его дипломатической деятельности в Азербайджане.
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 18:31
Глава МИД Азербайджана принял посла Японии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Японии Джуничи Ваду по случаю завершения его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел.

В ходе встречи Джейхун Байрамов выразил послу благодарность за вклад в развитие азербайджано-японских отношений, а также пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Японии выразил благодарность за прием и поддержку, оказанную в период его деятельности государственными и правительственными структурами и организациями Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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