Глава МИД Азербайджана принял посла Таджикистана

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Республики Таджикистан Рустама Соли в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Республики Таджикистан Рустама Соли в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

Министр отметил, что существующие исторические и культурные связи между народами и странами Азербайджана и Таджикистана имеют глубокие корни, их связывают узы дружбы, тесного сотрудничества и взаимодействия, основанные на многовековых традициях.

Была выражена уверенность в дальнейшем развитии отношений между нашими странами во всех областях, а также в том, что эти отношения будут и впредь укрепляться в рамках интересов двух дружественных народов.

Посол Р.Соли выразил благодарность за поддержку, оказанную ему на протяжении всей его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Министр Джейхун Байрамов пожелал послу Рустаму Соли успехов в дальнейшей работе.