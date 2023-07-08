О нас

Глава МИД Азербайджана принял посла Таджикистана

Глава МИД Азербайджана принял посла Таджикистана Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Республики Таджикистан Рустама Соли в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.
Внешняя политика
8 июля 2023 г. 20:48
Глава МИД Азербайджана принял посла Таджикистана

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Республики Таджикистан Рустама Соли в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

Министр отметил, что существующие исторические и культурные связи между народами и странами Азербайджана и Таджикистана имеют глубокие корни, их связывают узы дружбы, тесного сотрудничества и взаимодействия, основанные на многовековых традициях.

Была выражена уверенность в дальнейшем развитии отношений между нашими странами во всех областях, а также в том, что эти отношения будут и впредь укрепляться в рамках интересов двух дружественных народов.

Посол Р.Соли выразил благодарность за поддержку, оказанную ему на протяжении всей его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Министр Джейхун Байрамов пожелал послу Рустаму Соли успехов в дальнейшей работе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısı Tacikistan səfirini qəbul edib

Самое важное

Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 18:00
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 16:20
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
7 июля 2023 г. 11:58
Состоялась церемония официальной встречи президента Албании
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Албании
7 июля 2023 г. 11:44
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
6 июля 2023 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi